Jongerenportret: ‘De meiden van de klas horen allemaal bij onze vriendengroep’

‘Op 30 maart heb ik alweer mijn tweede verjaardag in coronatijd gevierd. Het was anders dan anders, maar evengoed was het een echte verjaardag. Er zijn namelijk toch mensen langs geweest en ik heb ook leuke cadeautjes gehad. Daarnaast heb ik het een paar dagen later nog buiten met een groepje vrienden gevierd. Ik heb niet zoveel last van de coronamaatregelen. Toen ik niet naar school mocht, vond ik dat wel prima. Want ik heb het heel gezellig thuis met het gezin. En mijn huiswerk maakte ik samen met vriendinnen online. Zo konden we elkaar toch nog spreken. Maar nu ik weer naar school mag, vind ik dat ook weer fijn. Alleen is het lastig dat we telkens een mondkapje moeten dragen, want daardoor beslaat mijn bril steeds.

Ik zit in de tweede ..

