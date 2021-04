Dichter en 'zelfkweller' Charles Baudelaire

Exact tweehonderd jaar geleden, op 9 april 1821, zag de Franse dichter en kunstcriticus Charles Baudelaire het levenslicht. Hij is vooral bekend geworden vanwege zijn beroemde dichtbundel Les Fleurs du mal (De bloemen van het kwaad) uit 1857.Baudelaire beleefde een wilde jeugd. Hij werd van het lyceum gestuurd, had veel vriendinnen, leidde een bourgondisch leven en stak zich diep in de schulden. Uiteindelijk vond hij in 1842 werk als journalist en kunstcriticus. Naast zijn werk schreef Baudelaire gedichten en novelles. Een bijzonder stuk proza dat Baudelaire schreef, was zijn novelle La Fanfarlo, uit 1847. In dit werk kwam Baudelaires zelfhaat en diens afkeer voor zijn omgeving naar voren.Baudelaire maakte in Frankrijk de revolutie van 1848..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .