Oud-politicus Jan Pronk: ‘Van alles wat ik in de politiek heb bereikt, is weinig meer over’

Eenzaamheid is volgens sommigen dé volksziekte van deze tijd. Ook in coronatijd lijden velen onder gebrek aan sociaal contact. Toch kan eenzaamheid ook een bron van inspiratie, bezinning en bezieling zijn. In deze serie spreken mensen over de eenzaamheid in hun leven.

‘Dit is het dus gewoon; ik geef mij over’, dacht oud-politicus Jan Pronk (81), toen hij in 2017 na een zware hartaanval bijna het leven liet. ‘Iedere dag begint voor mij nu met dankbaarheid.’ Als ‘minister van ons nationale geweten’, zoals Wim Kok hem eens typeerde, kwam hij regelmatig in conflict met andere politici vanwege zijn rechtlijnige opstelling. Ook de val van het kabinet Kok-II over ‘Srebrenica’ in 2002 werd hem zwaar aangerekend, onder meer door de premier zelf, die zestien jaar volhardde in ijzig zwijgen. ‘Ik sta nog steeds achter iedere beslissing, al ging daardoor soms een deur achter mij dicht. Later kwam er altijd wel iemand die mij bedankte. Voor mijn autobiografie zou i..

