Jean Pierre Rawie: ‘Het leven heeft zin, want anders zou je toch geen dingen maken?’

Wat is uw houvast in leven en sterven? Bekende Nederlanders geven antwoord op deze eerste vraag uit de Heidelbergse Catechismus. Vandaag: dichter Jean Pierre Rawie (69).

Jean Pierre Rawie: 'Of er na de dood nog iets is, dat weet ik niet. Speculatie daarover is een beetje zonde van de tijd.'

‘Mijn vader was dominee, een man van het woord. Hij was ingetogen en vormelijk. Het is nooit in me opgekomen hem te tutoyeren, en op het eind van zijn leven had ik het gevoel dat hij mij ook met u wilde aanspreken. Beschaafd gedrag, en het ontzien van de medemens, was belangrijk voor hem. Mijn moeder, een extraverte vrouw, beschouwde zijn werk als een duobaan; zij was domineesvrouw.

Mijn vader was oorspronkelijk legerpredikant, en dat is problematisch als je doopsgezind en dus officieel pacifistisch bent. Daarom is hij daarna verbannen naar de uiterste duisternis: Winschoten. Daar ben ik opgegroeid. U bent er misschien nooit geweest? Dat zou ik dan zo houden. De negentiende eeuw was daar nog niet helemaal voorbij. Achteraf was het misschi..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .