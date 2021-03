Hotel brandt uit na antifascistisch protest

Op 29 maart 1986 stond in het dorp Kedichem in de Betuwe een overleg gepland tussen twee extreemrechtse partijen. De radicale Centrumpartij (CP) had een afspraak met Hans Janmaat, de politiek leider van de Centrumdemocraten (CD). De CD was een splinterpartij die anderhalf jaar eerder uit de CP was getreden vanwege visieverschillen. Samen met twee collega-politici en zijn partner Wil Schuurman reed Janmaat die dag naar Kedichem. Onderweg kreeg zijn vrouw, zo lezen we in het recent verschenen boek De aanslag van Kedichem (2020) van Jan de Vetten, volgens eigen zeggen een visioen: 'Ik zag een weiland vol anti's [antifascisten]. Ik riep nog naar Hans: allemaal anti's! We draaiden ons om en er was niks, ik zat voor aap, maar ik had dus een voorgevoel.'