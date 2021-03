Hij werkt in Zuid-Sudan, zij in Afghanistan: ‘Als ik je weer zie, voel ik vlinders in mijn buik’

Joop en Rina Teeuwen zijn 33 jaar getrouwd. Ze hebben drie kinderen, een poes en ze zijn collega’s. Maar hun werk, voor hulporganisatie ZOA, doen ze op 8108 kilometer afstand van elkaar. Joop woont in Zuid-Sudan, Rina in Afghanistan. ‘Als ik je weer zie, voel ik vlinders in mijn buik.’