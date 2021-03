‘De christelijke partijen hebben niet door dat er abortus wordt gepleegd op de komende generatie’

Natuurbeschermer Jaap Dirkmaat vindt dassen ‘sprookjesdieren’. Hij zet zich al zijn leven lang in voor dieren die ten onder dreigen te gaan in het dichtbevolkte Nederland. ‘Ik zie het leven als een slechte B-film waarvan de schrijver dood is. Je kunt dus het script pakken en een glansrol gaan spelen.’

Jaap Dirkmaat: 'Veel politici denken dat de natuur een sectoraal belang is. Er is niemand die schijnt te begrijpen dat alles wat we eten en alles wat we hebben uit de aarde komt.'

Een gesprek over de zeven deugden: wijsheid, rechtvaardigheid, dapperheid, matigheid, geloof, hoop en liefde.

‘Op mijn veertiende zag ik voor het eerst een das. Mijn moeder was overleden en mijn vader ging samenwonen met een vrouw die al drie kinderen had. Ik ben er zelf een van zes. We kwamen in een nieuwbouwwijk in Nijmegen te wonen. Vlakbij was een bosje. Daar zat een dassenburcht. Die had ik wel gezien, maar ik dacht: het zal wel. Ik keek daar naar roofvogels die in Nederland heel zeldzaam waren geworden door het gebruik van het bestrijdingsmiddel DDT. Van de buizerds waren nog maar 75 paren over – nu zijn er weer duizenden. Op een avond, toen ik daar weer op mijn tenen rondliep om een buizerd te zien zonder hem te storen, zag ik rech..

