Dertigersportret: ‘Ik heb geleerd mijn zegeningen te tellen en om tevreden te zijn’

‘De vrijdag is mijn vaste vrije dag. Dat vind ik heerlijk. Eens in de maand is die vrijdag voor evangelisatie in Harderwijk. Ik ben betrokken bij de organisatie Sjofar, nu bijna vier jaar. Ik kan er mijn geloof in kwijt, ik kan het uiten en doorgeven. Juist toen ik erover nadacht dat ik zoiets wilde gaan doen, omdat ik dat verlangen en dat vuur had, maar er niet veel mee werd gedaan in de kerk waar ik destijds zat, kwam dit op mijn pad. Ik woonde destijds zelf ook in Harderwijk en werd door iemand aangesproken die via die stichting aan het evangeliseren was. Een gebedsverhoring. In het begin was ik wat bleu, gaandeweg ontwikkelde ik me er wat in. Inmiddels sta ik er ontspannen en vrijmoedig. Ik heb hele prettige gesprekken gehad en kan e..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .