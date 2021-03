Spectaculaire ontsnapping uit gevangenis

Exact vierhonderd jaar geleden vond een beroemde gebeurtenis plaats. Op die dag, 22 maart 1621, ontsnapte de rechtsgeleerde Hugo de Groot op een spectaculaire manier via een boekenkist uit Slot Loevestein, de toenmalige staatsgevangenis. Op deze historieprent zien we hoe Hugo de Groot, zijn vrouw Maria van Reigersberg en het dienstmeisje Elsje van Houweningen vlak vóór de ontsnapping in de boekenkist bidden voor een goede afloop. Gedurende het Twaalfjarig Bestand met Spanje (1609-1621) woedde er een godsdienstig conflict tussen arminianen ('rekkelijken') en gomaristen ('preciezen'), dat gewonnen werd door laatstgenoemde partij onder leiding van prins Maurits. De prins pleegde in 1618 een staatsgreep en pakte..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .