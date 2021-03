Ouderenportret: ‘Het verdriet om mijn moeder stopte ik als het ware in een diepe ton’

De oudere van tegenwoordig, wie is dat? Vandaag: Célestine van Hoogstraten (81) uit Haren. Zij had niet de wens om heel oud te worden, voelt zich het meest thuis in het midden van het land en werkte een jaar als au pair in Frankrijk.

‘Mijn moeder was van adel. Als jonkvrouw groeide ze op in een kasteeltje in Zeist. Mijn grootouders waren heel deftige mensen en vanzelfsprekend had mijn moeder een opvoeding gehad die in lijn was met de gebruiken binnen de adelstand. Mijn moeder hield helemaal niet van poespas. Maar ze gaf haar vijf kinderen, van wie ik de jongste was, toch – waarschijnlijk zonder het zelf te beseffen – een opvoeding die paste bij de adelstand. Zo zeiden wij geen ‘smakelijk eten’ en gebruikten wij het woord ‘aangenaam’ niet. Waarom dat zo is? Dat weet ik eigenlijk niet, als kind vroeg ik me dat niet af. Ook hebben wij goede tafelmanieren geleerd en waren wij gewend dat de tafel mooi gedekt was. In de keuken eten deed je niet. Als ik bij mijn oma logeerd..

