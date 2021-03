Anna Verhulst: ‘Als je iets kunt betekenen voor een ander, moet je dat doen’

Als jonge arts timmert Anna Verhulst aan de weg met columns en opiniestukken die de zorg van binnenuit beschrijven. ‘Zo’n coronabonus voor goed verdienende artsen, dat is toch helemaal niet nodig?’

Anna Verhulst: ‘Als je in een ziekenhuis werkt, wordt die bubbel daar de waan van de dag. Alsof er verder niets meer in de wereld gebeurt.’

Hoe zou mijn moeder dit aanpakken?

Anna Verhulst (29), internist in opleiding vraagt het zich weleens af vlak voor ze de spreekkamer betreedt om een patiënt slecht nieuws te vertellen. ‘Je weet dat dadelijk iemands leven in duigen valt. Dat vraagt een respectvolle benadering.’ Haar moeder is ook arts. ‘Zij voert zulke gesprekken met ongeneeslijk zieken vooral vanuit haar gevoel.’

En dat helpt Verhulst. ‘Ook ik volg dan mijn intuïtie in hoe ik de boodschap vertel. Zo help ik mensen het bericht inkleuren.’ De ernst van het bericht wordt er niet minder om, weet ze. ‘Maar je hebt goede en slechte manieren om slecht nieuws te vertellen. Let op hoe iemand reageert. Snapt diegene wat je zegt? En wat kun je aanbieden om iemand het beste te helpen?..

