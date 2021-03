Gastvrijheid en liefde in klein Canada: ‘Dit is geen ‘Ik vertrek-verhaal’, zoals je weleens op televisie ziet’

Na een burn-out besloot de alleenstaande Ron van Aalst te emigreren naar Canada. Hij verlangde naar bossen en bergen. Vlak voor hij zou vertrekken, trakteerde hij zichzelf nog één keer op een vakantie in Europa. Toen leerde hij Petra kennen. Achttien jaar later hebben ze twee kinderen en runnen ze samen een bed and breakfast in Oostenrijk.

Onze relaties kleuren ons leven. Op deze plek vertellen iedere week twee mensen over hun band.

Om de beurt gluren Jesse en Benjamin, de tieners van Ron (53) en Petra (50) van Aalst, nieuwsgierig over de schouders van hun ouders mee via de videoverbinding vanuit het Oostenrijkse Matrei, in de Alpen. Daar wonen en werken ze sinds 2019. ‘Onze herberg Zirbe met vijftien kamers bevindt zich op duizend meter hoogte. Doordat we aan de zuidkant van de Alpen zitten, is hier veel zon’, vertelt Petra, terwijl Ron naast haar schuift. Sinds de coronacrisis in maart vorig jaar uitbrak, is de toestroom van vakantievierders vanuit Nederland stilgevallen. Maar hun droom, die vooral Ron al heel lang koesterde, is daarmee niet uiteengespat.

Ron: ‘Op mijn 29e..

