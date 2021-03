Adri Schols is oversteekvader voor padden. En zestig mensen helpen hem

Als je er een half uur over doet om de straat over te steken kun je wel wat hulp gebruiken. Welkom in de wereld van 104 werkgroepen die dezer dagen duizenden padden en kikkers helpen oversteken.

Maar allereerst deze vraag: waarom zou je dat doen? Het belangrijkste antwoord is: in dertien jaar tijd halveerde het aantal padden en het is niet leuk als we de rest dan doodrijden.

Van half januari tot half april gaan padden (dat is de grootste groep amfibieën in ons land) trekken. Vanuit hun winterse schuilplekken gaan ze naar het water waar ze geboren zijn om te paren. Ja, alleen naar díé poel, en niet naar een andere. Zo werkt dat bij deze dieren. Zo’n ‘vaste plek’ heeft als voordeel dat je als hulp bij het oversteken vrij goed weet op welke wegen je moet rondlopen. Want die wegen zijn het probleem. Die doorsnijden de leefgebieden van amfibieën. Daar komt bij dat padden die een weg oversteken graag op het asfalt blijven zitten. Dat v..

