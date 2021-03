Kapster Linda de Wit is gespecialiseerd in het knippen van kinderen met autisme

De eerste keer dat Linda de Wit in haar kapperszaak een kind met autisme over de vloer kreeg voor een knipbeurt, gooide ze de salondeur op slot. Dat scheelde prikkels voor het kind en afkeurende blikken van andere klanten. Die eerste keer kwam er nog geen schaar aan te pas. ‘Hij was er alleen om de salon te bekijken, verder niks.’

Ouders van kinderen met autisme hoeven niet langer met de handen in het haar te zitten vanwege een kappersbezoek. Althans, wat kapster Linda de Wit uit Enschede betreft. Zij heeft zelf een dochter met autisme en heeft zich gespecialiseerd in het knippen van deze bijzondere en prikkelgevoelige kinderen. De reacties van ouders op het eerste geslaagde kappersbezoek ooit zijn positief. ‘Eén moeder sprong een gat in de lucht en iemand anders barstte van vreugde bijna in tranen uit’, lacht kapster Linda de Wit. Voordat ze bij Linda kwamen, liep een knipbeurt steevast uit op een ramp en een totaal overprikkeld kind. Linda lukt het de kinderen in alle rust en harmonie van een nieuwe coupe te voorzien. Maar voordat het zover is, gaat ze een lang ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .