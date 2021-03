Oud-volleyballer Bas van de Goor: ‘Het teambelang vereist dat je niet op je strepen staat’

Welke rol spelen bloed, zweet, tranen en geweten in de topsport? In deze serie vertellen mensen uit de sport over wat goed en kwaad is in hun carrière en over hoe ze belangrijke keuzes maken. Vandaag: Bas van de Goor (49), oud-volleyballer met olympisch goud in Atlanta 1996.

Bloed

‘Bij bloed denk ik als eerste aan doping, aan EPO. In mijn tijd was dat vooral onder de wielrenners een hot issue. Ook voor volleyballers zou het best effectief kunnen zijn voor het uithoudingsvermogen en je kunt er hoger van springen. Maar ik ken geen voorbeelden van collega’s die positief zijn bevonden. Dat betekent niet dat het niet is gebeurd; daarvoor steek ik mijn handen niet in het vuur. Bij mijn sportbeleving hoort het niet. Ik heb het nooit aangeboden gekregen, ik heb nooit verdachte situaties meegemaakt, in welk team ik ook speelde.

Ik ben ongeveer vijftien keer in mijn carrière getest en dan niet mijn bloed, maar een plasje. Vijftien keer is niet vaak. Er is wel vaak bloed bij me geprikt, maar dat was in verband met ..

