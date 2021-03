Jurjen van Houwelingen: ‘Vóór al deze ellende wist ik precies wat Gods plan was. Nu zeg ik met Prediker: alles is ijdel’

‘Al langere tijd had ik hoofdpijnklachten. Op 5 december 2017 - sinterklaasdag - ging ik weer met hoofdpijn op bed liggen. Ik raakte in een diepe slaap, achteraf een coma. Mijn vrouw Stefanie, die huisarts is, had door dat er sprake was van inklemming: mijn hersens zaten in de verdrukking. In een ambulance ben ik met gillende sirenes naar het ziekenhuis gebracht. Uit een mri-scan bleek dat een goedaardig gezwel, een cyste, gezorgd had voor ophoping van hersenvocht. De druk heeft mijn hersenen beschadigd. Na een paar dagen is de cyste verwijderd. Toen ik wakker werd, zag ik niets meer. Ik wist niet meer dat ik getrouwd ben en kinderen heb. Gelukkig kwam dat wel weer terug, maar ik kan nog steeds weinig zien. Zo herken ik geen gezichten. I..

