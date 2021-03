Wat verzamelt u?

‘Ik heb een uitgebreide collectie hoeden en petten. Ik heb ze in allerlei kleuren en stijlen, van vintage tot

eigentijds. Iedere dag draag ik een hoofddeksel en zeker toen de kappers dicht waren, was dat een uitkomst. Mijn hoed stem ik af op de kleur en stijl van mijn outfit en ik pas me natuurlijk aan het weer aan. Ik heb het altijd leuk gevonden om me goed te kleden en mijn eigen stijl te laten zien, dat heb ik van huis uit meegekregen. In Nederland zien veel mensen er hetzelfde uit, vind ik, dat is jammer. Als imagocoach help ik mensen te zoeken naar een uitstraling die bij hen past. Daarbij richt ik me met name op dames boven de zestig jaar. Ik wil hun laten zien dat zij zich ook goed kunnen kleden; na je zes..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .