Jongerenportret: ‘Je moet denken aan wat jij wilt doen, je eigen keuzes maken’

‘Ik ben nu tweedejaars student, maar heb alleen het eerste half jaar fysiek onderwijs gehad. Nieuwe vrienden maken en ergens heen gaan met elkaar, dat is lastig. Wat dat betreft vind ik het prima om nog thuis te wonen, door corona zou je anders maar de hele dag in je eentje op je kamer zitten te studeren. Bovendien woon ik nu tussen Amsterdam en Zwolle in, daardoor is het goed te doen om aan twee instituten onderwijs te volgen. Ik doe namelijk universitaire pabo, een combinatie van pabo en pedagogische wetenschappen. De ene studie volg ik bij Hogeschool Viaa in Zwolle, de andere aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Dat Viaa een christelijke signatuur heeft, is voor mij geen must maar wel een fijne bijkomstigheid. Je weet dan dat je me..

