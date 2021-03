Deze Nederlanders en een Vlaming vinden rust en ruimte in Frankrijks dunst bevolkte streken

Frankrijk, het populairste vakantieland ter wereld is tevens heel groot – dertien keer Nederland. Toch gingen de meeste van de negentig miljoen buitenlandse toeristen ook in 2019 naar de bekendste trekpleisters, zoals Parijs en de Côte d’Azur. Vier Nederlanders en een Vlaming vonden hun geluk in de dunst bevolkte streken, waar massatoerisme niet bestaat en de natuur overheerst.



Met een paar inwoners per vierkante kilometer is afstand houden in de Lozère een peulenschil - beeld nd

1. Lozère (15 inwoners/km2)

‘Met al die ruimte merkten we weinig van de coronacrisis’

Het in Zuid-Frankrijk gelegen departement Lozère is twee keer zo groot als Drenthe. Maar waar in de dunst bevolkte Nederlandse provincie 185 mensen per vierkante kilometer wo..

