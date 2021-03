Het wordt lente! We gaan de tuin in. Maar waar begin je?

Het wordt nu echt onweerstaanbaar om de tuin in te gaan. Om inspiratie op te doen, ging ik naar hovenier Ben van Ooijen, vooral ook bekend van zijn park met modeltuinen in het Gelderse Appeltern.

Wie bij Ben van Ooijen op bezoek gaat, krijgt niet meteen antwoord op praktische vragen als ‘moet ik jaarlijks bemesten’ of ‘wanneer moet je echt niet snoeien’? Want hij wil je eerst wat anders vertellen. ‘O ja, en een modeltuin betekent niet dat alles hier perfect is’, als we een uur later door het park lopen. ‘Ik wijs het niet allemaal aan hoor, maar kijk, daar staat dus gewoon wat scheef.’

Van Ooijen schenkt koffie in. Het terras waarop we zijn neergestreken is verder leeg. Vanwege corona zijn er geen bezoekers, maar de hoveniers zijn volop aan het werk. Er komt een notitieblok op tafel. Want de 65-jarige hovenier tekent er graag bij als hij wat uitlegt. Geen ideale tuin, o nee, want die is voor iedereen anders, zegt hij. ‘Het zijn de ..

