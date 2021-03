Ouderenportret: ‘Als ik contact wil maken, aai ik over haar rug of over de rug van haar hand’

‘Mijn vrouw Ina heeft alzheimer, al tien jaar. Sinds vier jaar woont ze in een verpleeghuis in Bunschoten, een christelijke instelling. Voor corona kwam ik elke dag bij haar, nu ga ik om de dag. Ik sta op een lijst van vaste bezoekers en kan met een pasje naar binnen. Als ik binnenkom, herkent ze me niet aan mijn gezicht. Mijn stem kent ze nog wel, dat schijnt het laatste te zijn wat overblijft. Praten doet ze ook niet meer. Af en toe denk ik: Zou er toch nog iets in haar hoofd zijn dat iets herkenbaars aan mij ziet? Ze reageert soms met haar gezicht, maar lachen kan ze niet meer. Als ik contact wil maken, aai ik over haar rug of over de rug van haar hand. Dat vindt ze heel fijn.

Ik leerde Ina kennen toen ik zeventien was. Ze woonde een d..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .