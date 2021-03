Vincent Verwimp schreef een boek over zijn transitie: ‘Ik voel mij nog altijd niet thuis in mijn lichaam’

Acht maanden geleden ging een lang gekoesterde droom van Vincent Verwimp (32) in vervulling: hij mocht vader worden. Een lange weg voor iemand die naar eigen zeggen in ‘het verkeerde lichaam, dat van een vrouw’ geboren werd. Zoontje Vic is een wolk van een kind en doet het goed, zegt Verwimp trots. De inwoner van Kontich, een plaats in de buurt van Antwerpen, geniet van het huisvader zijn. Vanwege medische en mentale problemen zit hij voor onbepaalde tijd in de ziektewet. ‘Op lichamelijk vlak kan het veel beter, maar mijn partner en Vic zorgen ervoor dat ik af en toe kan vergeten.’

Onderzoek van religiewetenschapper Mariecke van den Berg voor emancipatie-instituut Atria laat zien dat aandacht voor de verhalen van transgender personen sind..

