Terug naar de natuur kan ook te hard gaan. Mensen moeten het wel kunnen meemaken

Praten over de natuur is mooi, maar erin rondlopen is nog veel mooier. Daarom ga ik in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen met Kamerleden die ‘het groen’ in hun portefeuille hebben op pad. Vandaag Carla Dik-Faber (ChristenUnie) en Mark Harbers (VVD).

We zijn op vrijdagmorgen de eerste bezoekers die bij de Otterlose ingang van het Nationaal Park Hoge Veluwe een kaartje kopen. Het is net gestopt met regenen. ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber staat naast me.



Carla Dik - beeld Dick Vos

Is geld betalen voor de natuur iets wat we op meer plekken zouden moeten doen?

‘Het is belangrijk dat de natuur voor iedereen toegankelijk is en er moeten niet overal slagbomen komen. Tegelijk moeten onderhoud en beheer ergens van betaald worden. Om daarbij stil te staan, kan een toegangskaartje soms helpen.’

De donkere stammen van de beukenbomen glanzen. ‘Het zijn net monumenten’, zegt Dik-Faber bewonderend. ‘Mooi hier hé. Juist omdat het nu zo leeg is. Het is heerlijk als er een plek is waar je tot rust ..

