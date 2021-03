Elske Doets moedigt jonge vrouwen aan leiderschap te tonen: ‘Wacht niet tot de hemel wolkeloos is’

Elske Doets (48) moedigt jonge vrouwen aan leiderschap te tonen: ‘Wees niet bang dat het misgaat, probeer het maar.’ Vorig jaar kwam haar bedrijf Doets Reizen volledig stil te liggen. Ze heeft het geaccepteerd. Ze was ‘verslaafd aan mobiliteit’ en erkent nu: ‘Wat wij hebben gedaan, was verwerpelijk.’

Een gesprek over de zeven deugden: wijsheid, rechtvaardigheid, dapperheid, matigheid, geloof, hoop en liefde.

Dapperheid

‘Op mijn 28e heb ik Doets Reizen gekocht van mijn vader, Jan Doets. Ik ging een miljoenenschuld aan, maar kon het gelukkig in zijn geheel overnemen. Dat gaf mij de ruimte om te hervormen. We zetten Canada op de kaart en brachten meer beleving in reizen, vooral voor gezinnen met puberende kinderen die samen iets wilden beleven. Kort daarna kreeg ik de aanslag op de Twin Towers voor mijn kiezen. Een financiële klap. Al was het achteraf gezien niets vergeleken bij de huidige coronacrisis. Mijn bedrijf, met 30 miljoen euro omzet en risicovolle contracten met derden, viel vorig jaar in één klap stil. O..

