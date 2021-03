Spanjaard Fernandéz brengt tabak naar Europa

Nadat Christoffel Columbus in 1492 Amerika had bereikt, werd door Europeanen het genotsmiddel tabak ontdekt. Volgens een bron was Rodrigo de Jerez, een bemanningslid van Columbus, de eerste Europese roker. Volgens de overlevering zat De Jerez, nadat hij door zijn vrouw was aangegeven bij de Inquisitie, jarenlang in de gevangenis omdat de clerus roken beschouwde als duivelswerk.

Op 5 maart 1585 introduceerde de Spaanse arts Francisco Fernandéz, die in opdracht van koning Filips II Mexico verkende, tabak aan het Spaanse hof. Binnen enkele decennia raakten een groot deel van de Europese aristocratie en ook 'het gewone volk' aan het product verslaafd. Artsen schreven tabak een geneeskrachtige werking toe: het zou helpen teg..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .