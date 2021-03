Levensvragen van een 27-jarige: Wat is het echte leven? En wat als het anders loopt dan gehoopt?

In de tuin van schrijfster Marjoleine de Vos ligt een steen met daarop de laatste regels uit haar gedicht ‘Ruimtevrees’:

‘Je keek te ver, dat wat je zoekt is hier.’ Op de vraag wat dat te ver kijken voor haar was, zegt de columnist van NRC Handelsblad: ‘Ik dacht dat er ooit een moment in mijn leven zou komen waarop alles klopte, maar het leven dat ik leid, is mijn leven.’ En dat leven speelt zich de laatste zeventien jaar grotendeels af in Noord-Groningen. Nu weer naar de echte wereld, zeggen haar vrienden als ze na een bezoek aan De Vos weer richting Amsterdam vertrekken. ‘Wij blijven achter, niet de echte wereld maar in het echte leven’, schreef zij in haar essay Je keek te ver.

I: Ik woon nu in Amsterdam, maar ik hoop binnen enkele jare..

