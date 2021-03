Brenda Plantijn werkt als tijdelijk opvoeder. ‘Ik voel mij gezien en gehoord’

‘Het klinkt gek’, zegt Brenda Plantijn (27), ‘maar eigenlijk willen we de kinderen zo kort mogelijk in onze woongroep houden.’ Plantijn werkt in het Noord-Hollandse Huizen, op woongroep Onyx met kinderen van negen tot en met zeventien jaar. ‘Een woongroep is geen plek waar kinderen zouden moeten opgroeien’, vervolgt ze. ‘Het liefst zien we dat de kinderen teruggaan naar hun gezin van herkomst of anders naar een pleeg- of gezinshuis, waar ze beter tot hun recht komen.’

Samen met haar collega’s biedt Plantijn negen kinderen tijdelijke woonruimte, de woongroep als vangnet. De meeste kinderen wonen tussen de zes en achttien maanden in Onyx. ‘Als pedagogisch medewerkers bieden wij rust en regelmaat. We zijn tijdelijke opvoeders. Je let op de p..

