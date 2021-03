Catherine Keyl: ‘Ik zou de kerk wel willen helpen om begrijpelijker te communiceren’

Wat is uw houvast in leven en sterven? Bekende Nederlanders geven antwoord op deze eerste vraag uit de Heidelbergse Catechismus. Vandaag: journalist en presentatrice Catherine Keyl (74).

Catherine Keyl: 'Ik vind het moeilijk om over mijn relatie met God te spreken, dat is zo intiem, dan loop ik nog liever in mijn nakie over straat.'

‘Troost? Haha, ik denk dan meteen aan eten. Ik ben daar enorm op gefocust, niet om mijn maag te vullen, maar omdat het de kwaliteit van mijn leven bepaalt. Ik nodig graag vrienden bij het eten uit om uitgebreid met elkaar te praten. Waar we het dan zoal over hebben? Nou, of kernenergie de oplossing voor het klimaatprobleem is en waarom Thierry Baudet het Neurenbergproces in hemelsnaam illegitiem durft te noemen. Maar ook over de laatste mode, waar je het beste vlees haalt of de beste paling - dat laatste is bij de Blaricumse vishandel.

Eten begint bij inkopen doen, ik ga daarbij voor de beste kwaliteit. Dat heb ik geleerd toen ik als au pair in Frankrijk werkte. De man des huizes nam me mee naar de markt en leerde me hoe je aan de ogen va..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .