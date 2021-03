'Vormpjes uitsteken lukt mij niet'

‘Als oma Barnhoorn op bezoek kwam, nam ze vaak een trommel vol zelfgebakken koekjes mee. Dat waren een soort zanddeegkoekjes, erg lekker. Mijn oudere zus, jongere broertje en ik waren vaak bij opa en oma. Tijdens logeerpartijen bakten we de koekjes regelmatig. Wij mochten dan de vormpjes uitsteken. Er waren vier verschillende vormpjes: hart, ruit, schoppen en klaver. Maar het leukste moment was natuurlijk het proeven. Ook daar maakten we soms een spelletje van. Want oma deed op ieder koekje een bigarreau, een geconfijt kersje. Soms nam ik me voor bijvoorbeeld alleen koekjes met rode kersjes te eten of alleen koekjes in een bepaald vormpje.

Toen ik veertien jaar was, werd mijn oma ziek. Toen eindelijk duidelijk werd wat ze had en ze ..

