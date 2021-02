Leuren aan de deuren

Het is donderdagavond, iets over half zeven. De knoop in mijn maag trekt zich nog iets strakker. ‘Kom nou mam’, roept onze achtjarige vanuit de deuropening. Ik zucht, trek mijn handschoenen aan en loop achter hem aan, de deur uit. ‘Nu is-ie nog leeg, maar straks kan ik ermee rammelen’, kwekt zoon enthousiast, terwijl hij met de legergroene, nog lege collectebus zwaait. Ik knik en vraag me ondertussen af waarom ik ook alweer ja heb gezegd tegen deze vuurdoop als collectant. Het lijkt me bijzonder onprettig om telkens de deur gewezen te worden. Maar ja, met deze collecte wordt namens Kerk in Actie geld ingezameld voor hulp aan vluchtelingenkinderen in Griekenland. Het zijn de weken waarin gedemonstreerd wordt om dan..

