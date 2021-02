Dertigersportret: ‘Mijn naam is meer dan alleen een naam, het is ook wie ik ben’

De dertiger van tegenwoordig, wie is dat? Vandaag: Joukje van den Akker uit De Zande (Kamperveen). Ze is getrouwd met haar vroegere buurjongen, werkt als ambulant begeleider en voert Teamsgesprekken vanuit een caravan in de achtertuin, omdat het huis wordt verbouwd.

‘De kamer van mijn dochter zit boven de keuken, die verbouwd wordt. Ze zit in de tweede klas en heeft online les, dat werkt niet. Dus we scoorden een caravan, zodat ze daar haar lessen kan volgen. Als ik cliëntgesprekken heb via Teams, zit ik daar ook, maar ik kom ook nog wel bij mensen thuis. Ik ben ambulant hulpverlener. Eerder werkte ik bij een jeugdzorgorganisatie, nu kan ik meer naast de mensen staan die problemen hebben in hun gezin. Als hulpverlener moet je soms een moeilijke afweging maken. Draagt jouw aanwezigheid bij aan het in stand houden van een niet-ideale situatie, of zorg je voor voldoende stabiliteit? Ik werk achttien uur in drie dagen en ben daardoor flexibel. Voor nu ben ik hier heel blij mee, het is een toffe job, die..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .