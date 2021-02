Publiekstrekker in Drenthe: varkens in de buitenlucht

In Drenthe maken jonge varkenshouders hun dieren – ‘kleine landbouwmachientjes op poten’ – nuttig bij het beheer van bossen en akkers. Die varkens in de buitenlucht zijn zo zeldzaam dat voorbijgangers er even stil voor blijven staan.

Als je aan mensen vraagt of ze nog weleens een varken zien, zegt Willem Hempen (33), krijg je meestal als antwoord: ‘Op televisie in een stal. Of in een vrachtwagen op de snelweg.’ Vandaar, zegt hij, hier naast een gerooid aardappelveld net buiten het Drentse Roswinkel, dat voorbijgangers vaak even blijven staan. ‘Ik kan er zelf ook nog steeds uren naar kijken.’

Ze kwamen piepend en knorrend van opwinding aangestoven toen Hempen net kwam aanrijden met een portie eikels, bieten en wat speciaal samengestelde brok. ‘Het geluid van mijn tractor herkennen ze meteen. Bij een ander kijken ze niet op of om.’ Hij telt ze na: 58 van zijn varkens staan hier nu zo’n tien weken op verzoek van de boer. Ze mogen zich tegoed doen aan de aardappelopslag –..

