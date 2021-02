Twee zussen in hetzelfde huis, al 27 jaar. ‘Het knetterde ook, daar ben je zussen voor.’

De zussen Henriëtte de Jonge en Jeanette Huizing wonen al 27 jaar samen. De een is getrouwd, de ander niet. ‘Als je alleen denkt aan je eigen belang, moet je hier niet aan beginnen.’ In mei van dit jaar gaat Jeanette op zichzelf wonen, enkele straten verderop in Enschede.

‘Heb je een momentje?’ Op de telefonische vraag of Jeanette Huizing (65) samen met haar zus een interview wil geven, overlegt ze direct even met haar jongste zus Henriëtte de Jonge-Huizing (56). Dat kan makkelijk. Ze wonen in hetzelfde huis, al 27 jaar. ‘Jet vindt het prima’, klinkt het even later. Al snappen ze eigenlijk niet waar een interview voor nodig is. Begin jaren negentig besloten Henriëtte en haar man, ouders van een peuter en baby, samen met de vrijgezelle Jeanette een huis te kopen. Zo konden ze zorg dragen voor hun zieke moeder, die ook bij hen introk. ‘Mensenkinderen, dat is toch gewóón om te doen’, zegt Jeanette vlak voordat ze ophangt.

Een week later kijken ze schouder aan schouder naar het beeldscherm van de laptop. ‘We z..

