Na een pauze van 15 jaar leest Jan Huijgen weer de Bijbel: ‘God heeft mijn hart en lijf geopend’

Een gesprek over de zeven deugden: wijsheid, rechtvaardigheid, dapperheid, matigheid, geloof, hoop en liefde.

Hoop

‘Ik ben begonnen op een boerderij midden in het dorp Spakenburg bij de stenen brug. Toen mijn vader plotseling overleed, heb ik het bedrijf samen met mijn broer overgenomen. Ik was toen 25. Ik wilde boer zijn. Ik was ook erg leergierig. En ik gaf les aan de Aeres Hogeschool in Dronten. In 1990 ben ik een jaar lang in Canada geweest met het gezin, in Toronto. Ik was 33 en studeerde filosofie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Een leermeester van mij had familie in Canada. Via hem heb ik geregeld dat ik colleges kon volgen aan het Institute for Christian Studies (ICS).

In Toronto heb ik ontdekt wat mijn missie is. Ik zag al ..

