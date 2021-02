Ouderenportret: ‘Ik was vergroeid met de oorlog, ik leerde al vroeg te zwijgen’

De oudere van tegenwoordig, wie is dat? Vandaag: Reina Blok (86) uit Nijkerk. Zij is begonnen met het optekenen van haar levensverhaal voor haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, bakt iedere week wat lekkers en leerde haar zusje, die het syndroom van Down had, breien en schrijven.

‘Acht jaar geleden werd ik ernstig ziek. Ik slikte medicijnen voor van alles en nog wat, die had ik in de loop der jaren gekregen. Maar ik had veel last van de bijwerkingen, eigenlijk waren de middelen erger dan de kwalen. Toen ik een kuur voor longontsteking kreeg, met alle bijwerkingen van dien, deed dat de deur dicht. Mijn dochter is praktijkondersteuner bij een huisarts en na overleg met haar nam ik een rigoureus besluit: ik wilde alle medicijnen schrappen. Mijn huisarts was verontrust en dacht dat het niet kon. Maar ik zei: “Het is mijn lichaam en ik wil het proberen.” Nu slik ik helemaal geen medicijnen meer en het gaat veel beter met me. De artsen begrijpen niet hoe dat kan.

Toen het zo slecht met me ging, besloot ik bij mijn docht..

