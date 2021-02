Oppositiepartijen GroenLinks en Partij voor de Dieren vinden dat hun inspanningen voor de natuur iets hebben opgeleverd

Praten over natuur is mooi, maar erin rondlopen is nog veel mooier. In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen ga ik op stap met coalitie- en oppositiepartijen. Vandaag Laura Bromet (GroenLinks) en Frank Wassenberg (Partij voor de Dieren).

De schade van Henk Bleker is nog niet hersteld

Met enige trots vertelt Bromet wat ze bereikt heeft in de oppositie. ‘Ik heb het initiatief genomen om iets te doen aan de bodemdaling in de Nederlandse veenweidegebieden. Een derde van Nederland bestaat uit zulke gebieden. De inspanning had succes en er is geld uitgetrokken voor experimenten om het waterpeil omhoog te krijgen. Daardoor zakt de bodem minder en ook het veen verdroogt niet en dat is weer goed voor het terugdringen van de CO 2 -uitstoot die met verdroging gepaard gaat.

De plek waar ik met Bromet (51) rondloop, is ook zo’n gebied - tussen Monnickendam en Ilpendam. Het is een van de 160 beschermde natuurgebieden (Natura 2000). ‘In het boerenland dat grenst aan dit natuurgebied zou he..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .