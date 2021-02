Een rare lunch en een moment van zelfreflectie in de rietkragen van een schaatsplas

Je kon vorige week donderdag al prima schaatsen en mijn twee schaatsvrienden en ik hadden twee rondjes om de plas gereden. Daarna besloten we te gaan lunchen.

Dus wij zochten een plekje. We wilden juist de weg over klunen om bij de Eend op een steiger in de zon te eten, toen we de rietkraag aan onze rechterhand nog eens bekeken. Verlaten. In de zon. Besneeuwde kluiten grond als barkrukjes tussen het riet. We kozen alle drie een kluit. Ik at een dubbele boterham met pindakaas. De lucht was strakblauw. De zon scheen recht in ons gezicht.

Er kwam een eenzame schaatser op ons af. Spijkerbroek. Leren noren. Rood-zwarte jas. Muts. Hij zei niets en gleed steeds dichterbij tot hij, midden tussen ons drieën in, tot stilstand kwam.

Wij keken hem verw..