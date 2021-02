‘De dood is een prettige geruststelling. Ik zou echt gek worden als het leven eeuwig zou duren’

Wat is uw houvast in leven en sterven? Bekende Nederlanders geven antwoord op deze eerste vraag uit de Heidelbergse Catechismus. Vandaag: Giel Beelen (43), radio-dj en presentator bij BNNVARA op NPO Radio 2.

‘Als er iets is wat vaststaat, dan is het dat ik dood zal gaan. Dat is voor mij een lekker houvast. Een soort brandstof in mijn leven die mij stimuleert om goede gesprekken te voeren. De dood is een prettige geruststelling. Ik zou gek worden als het leven eeuwig zou duren. Wat is dan mijn drive?

Houvast in het leven kun je wel creëren. Zo ben ik heel erg van de routines. Ik ben echt zo blij dat ik die heb ontwikkeld voordat we een jaar geleden in lockdown gingen. Een vast ochtendritueel zorgt ervoor dat wat er ook gebeurt, ik weet: de dag en het leven is van mij. Bewust ademhalen, iets positiefs lezen, van me afschrijven, bewegen. Eerst deed ik altijd yoga. Nu de sportscholen dicht zijn, sport ik thuis. Ik rond altijd af met koud douchen.

