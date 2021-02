Hans Vlijm spaart alles wat met de VAD te maken heeft: ‘Alles wat ik heb, was eigenlijk al weggegooid’

Van postzegels tot theelepeltjes en van barbies tot modeltreintjes; in Nederland wordt van alles verzameld. Deze rubriek laat hobbyisten aan het woord over hun bijzondere verzameling. Vandaag vertelt: Hans Vlijm (70) uit Elspeet.

Wat verzamelt u?

‘Ik spaar alles wat te maken heeft met de VAD, de Veluwse Auto Dienst. Dat was het openbaarvervoerbedrijf dat tussen 1923 en 1981 de buslijnen op de Veluwe verzorgde. In mijn schuur staan dozen vol items van de bussen, van de binnenkant en buitenkant. Ongeveer een kwart van mijn verzameling staat uitgestald in de etalage van Optiekhuys Elspeet, maar dit is een tijdelijke tentoonstelling. Je kunt eigenlijk wel stellen dat alles wat ik heb in de prullenbak beland zou zijn als ik er geen belangstelling voor getoond had. Toen de VAD nieuwe bushaltes neerzette, nam ik de oude mee. Ook heb ik busboekjes, waarin de aankomst- en vertrektijden van de bussen vermeld stonden en een bordje met de tekst ‘Opstaan voor iemand misstaat niemand’. Dat hing in de bussen.’

Wanneer en waarom bent u met deze verzameling begonnen?

‘Toen ik nog op de ambachtsschool zat, vond ik bussen al mooi. Op mijn vijftiende hoorde ik dat de VAD een leerling-schilder zocht en ik zei tegen mijn moeder: ‘Daar ga ik op solliciteren’. Ik kreeg op mijn eerste dag meteen een spons, een emmer water en waterproof schuurpapier in handen gedrukt, want alle bussen werden destijds nog met de hand geschuurd. Aan het eind van de dag was er van mijn vingertoppen niets over, dus ik dacht: daar houd ik het niet lang uit. Maar uiteindelijk heb ik er veertig dienstjaren gehad.

Ik heb allerlei taken gehad, op een gegeven moment was ik ‘vandalisme-man’, zoals ik dat zelf noemde. Want vandalen trokken de bekleding van de bussen regelmatig kapot en het was mijn taak om de bekleding te herstellen. Daar was ik alle dagen mee bezig, treurig eigenlijk dat dat nodig was.

Ook ben ik zes jaar lang buschauffeur geweest op de lijn Harderwijk-Apeldoorn. Het leuke is dat ik mijn vrouw ook nog eens heb leren kennen via de VAD, want zij is de zus van een voormalige collega.’

Welk item is u het meest dierbaar?

‘In 1950 werd de eerste steen gelegd van de VAD-garage in Ermelo, tevens hoofdkantoor. Die eerste steen heb ik en dat vind ik het mooiste item uit mijn verzameling. Toen ik hem kreeg, was hij middendoor gescheurd, dus ik heb de steen aan de achterkant gelijmd. Ik weet zeker dat de steen weggegooid zou zijn als ik er geen belangstelling voor had getoond.’

Hoe komt u aan nieuwe items?

‘Als ik een collega met een mooi item naar de schrootbak zag lopen, viste ik dat er gauw weer uit. Ik gooide alles in de kast waarin ik mijn overalls bewaarde. Als die kast vol was, nam ik een lading mee naar huis. De spulletjes pakte ik goed in en bewaarde ik in bananendozen in de schuur. Dat proces herhaalde zich telkens. De dozen staan er nog steeds en af en toe kijk ik er nog eens in. Maar eigenlijk is dat niet nodig, want ik weet precies wat er in de dozen zit. Ik weet dat er nog wel meer collega’s waren die VAD-items verzamelden. Waarschijnlijk heeft een aantal van hen veel meer dan ik, want ik ben pas in 1965 in dienst gekomen. Wie weet kom ik nog eens met hen in contact en kan ik hun verzameling bekijken.’

Welk item hoopt u ooit te kunnen bemachtigen?

‘Op Marktplaats zag ik een keer een ijzeren modelbusje van de VAD. Helaas was ik te laat en was het al verkocht. Hopelijk krijg ik ook nog eens de kans dit model te kopen, want ik heb wel meerdere modellen, maar dit was echt het originele model. Tegelijkertijd ben ik ook op zoek naar een organisatie die interesse heeft in mijn verzameling, wellicht Historisch Museum Elspeet of Stichting Veteraan Autobussen. Want bij mij staat alles in dozen. Als de verzameling tentoongesteld wordt, kunnen andere mensen er ook van genieten.’ <