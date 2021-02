Een kookboek dat de groenten even serieus neemt als de vis

In kookboeken die draaien om vis zijn de groenten vaak op z'n best een bijgerecht. Of je moet ze met een vergrootglas zoeken. Hetzelfde (of nog erger) geldt voor boeken over vlees.

Zo niet meer bij chef-kok Bart van Olphen in zijn nieuwe boek Veggies & Fish. Vroeger, ja vroeger was ook voor hem groente vooral garnituur. Een beetje voor erbij. Toen is hij vis en groente als 'gelijken' gaan zien. En tegenwoordig begint hij met de groente. 'En vis heeft een belangrijke maar meer bescheiden rol gekregen; in kleinere porties dan ik vroeger had geleerd.'

Dat Van Olphen inmiddels vermoedelijk een van de grootste viskenners van Nederland is, bewijst de lijst viskookboeken die op zijn naam staat met titels als Bart's Fish Tales (2016) en het originele Koken met vis uit blik (2019). Daarin combineert Van Olphen verhalen van zijn reizen over de zeven wereldzeeën met visrecepten en geeft hij tips hoe je een visje kunt bemachtigen dat zo duurzaam mogelijk gevangen is.

armenvoedsel

In de vijftien jaar dat deze chef-kok nu door de vissen der zee is gegrepen, is hij steeds meer gaan inzien hoezeer we de oceanen leegvissen en talloze soorten op de rand van uitsterven staan. Nederlanders moeten meer aan de vis (lees: minder aan het vlees). Maar dat geldt zeker niet álle vis.

Dat merk je ook aan de prijzen. Ooit was vis armenvoedsel, nu betaal je voor een goed stuk kabeljauw geregeld meer dan voor een biefstuk.

Die prijs per kilo is een serieus probleem als we met z'n allen meer vis en minder vlees willen gaan eten. Kiloknallers héb je wel in het visvak, maar dan vooral in diepvriesvorm: Aziatische kweekvis, al dan niet verpakt als vissticks. Ook de viseter van de toekomst zal flexitariër moeten zijn. Of er moet zoiets ontwikkeld worden als kweekvisvlees, visvlees uit een laboratorium zoals de wetenschap ook al de eerste kweekhamburgers heeft laten zien.

hele kreeft in de lasagne

Van Olphen zal ervan gruwen. Betaal liever ietsje meer. Dat maakt de gerechten in zijn nieuwe boek Veggies & Fish geregeld behoorlijk prijzig. Een hele kreeft is toch al snel een euro of 25 tot 30 en om 'm dan in de lasagne te stoppen ... Vast heerlijk, maar een gezin met drie kinderen op die manier voeden is geen doen. Dat maakte zijn vorige boek, Koken met vis uit blik geschikter voor een breed publiek. De porties vis in Veggies & Fish zijn inderdaad niet overdreven groot. Dat scheelt weer.

Het boek begint met goede introducties in het gebruik van groenten, zeegroenten, schaal- en schelpdieren en allerlei verschillende soorten vis. Die zijn behulpzaam, ook als je vervolgens je eigen visrecepten wilt verzinnen. Wat is witte vis, vette vis of een baarsachtige? Sommige vissoorten in Van Olphens recepten zul je buiten Amsterdam niet zo snel vinden. Soms krijg je dan een gangbaarder alternatief aangereikt. Er staan ovengerechten in, salades, panrecepten, broodjes (zoals de Franse pan bagnat, letterlijk 'nat broodje', zeg maar een salade niçoise met haricots verts en ansjovis op een broodje – mmm!).

en nu vlees

De recepten zijn goed te volgen, maar niet

altijd geschikt voor de beginnende amateur kok. Maar voor wie serieus aan de slag wil

met vis én echt iets leuks wil doen met groenten is Veggies & Fish een leuk Valentijns- of verjaardagscadeau. Want wat dit viskookboek echt bijzonder maakt: de groenten doen inderdaad vanaf het begin serieus mee. Kan een collega-kookboekenschrijver niet binnenkort voor de vleesliefhebbers een Veggies & Meat uitbrengen? ◀