Dertigersportret: ‘God is aanwezig in mijn leven. Bij Hem is niets onmogelijk’

‘Voor mijn scootmobiel en rollator schaam ik me niet, ik ben er juist blij mee. Ze geven me zelfstandigheid. Ik kan anders zomaar vallen, omdat ik ADCA heb. Dit is een ziekte van de kleine hersenen. Het is een verstoord bewegingspatroon, dat effect heeft op het evenwicht en de coördinatie en dus de motoriek van de bewegingen. Hierdoor wordt als het ware een goede communicatie met de spieren belemmerd, waardoor mijn reactiesnelheid veel minder is. Door deze ziekte kost alles me meer energie. Het is ook nog eens een progressieve ziekte, dus het ziek-zijn-niveau blijft óf gelijk óf het wordt erger. Mijn zus heeft de ziekte ook, mijn ouders en twee broers niet. Toen mijn rijlessen niet goed lukten, ik geen concentratie meer had voor mijn avondstudie en mijn handschrift achteruitging, werden mijn ouders bezorgd. Zij herkenden namelijk dingen in het beginstadium van deze ziekte bij mijn zus. Om hun zorgen weg te nemen, liet ik een hersenscan maken. Dat was in 2006. En van het ene op het andere moment kreeg ik het stempel ‘ziek’ en was het een feit. Dat ervoer ik zelf ontzettend. Vooral in het begin kwam ik mezelf aardig tegen als ik mijn ziekte negeerde en toch gewoon te veel bleef doen. Aan het eind van de rit lag ik met migraine op bed.

Nog steeds geeft het frustratie als ik moet kiezen tussen twee leuke dingen, omdat ik maar energie heb voor één. Toch ben ik ten volle tevreden met mijn leven. Hier mag ik het mee doen, hier moet ik het mee doen. Ik ben in dit leven om God lief te hebben en de naaste als mijzelf. Hierin mag ik oefenen en geestelijk groeien, met vallen en weer opstaan. Ik heb dat vanuit huis ook meegekregen. Ik groeide op in een domineesgezin in de hervormde kerk en ben zelf ook aangesloten bij een evangelische gemeente, Rafaël Amersfoort. Ik wil erin groeien om goede keuzes te maken, om mijn tijd goed te besteden. Ik wil veel tijd doorbrengen met God, mijn vriend Bertin, vrienden en familie. En ook gaan voor ervaringen, zoals nog meer zien van de wereld, naar de schietbaan en nog eens deltavliegen tussen de bergen. Ik ga er altijd van uit dat dingen kunnen. Gewoon bellen en vragen wat mogelijk is.

Mijn betaalde werk heb ik helemaal los moeten laten. Ik was pedagoge in gezinnen en ben daarna nog jarenlang gastouder geweest. Ik kan nu nog maar twee of drie uur per dag werken en maximaal twaalf uur per week maken. Ik richt me daarom op vrijwilligerswerk. Die switch in m’n hoofd dat vrijwilligerswerk net zo belangrijk en waardevol is als betaald werk heeft wel wat jaren in beslag genomen. Ik was net klaar met mijn hbo- en post-hbo-opleiding toen ik deze ziekte kreeg en dacht: het kan toch niet zo zijn dat ik steeds minder voor een betaalde baan kan gaan en genoodzaakt ben om genoegen te nemen met onbetaald vrijwilligerswerk, met al mijn kunnen, kennis en vaardigheden? Ik baalde dat ik dit gevoel had. De maatschappij werkte voor mijn gevoel hierin niet echt mee, want die lijkt vooral carrière, aanzien en betaald werk te waarderen. Langzaam kwam er verandering. Het gaat er niet om hoe ik mijzelf zie of hoe de ander mij ziet of waardeert, maar het belangrijkste is hoe God naar me kijkt. En Hij vindt mij waardevol, ongeacht wat ik wel of niet doe en hoe ik mij voel. Ik wil van betekenis zijn voor een medemens, verantwoordelijkheid dragen, bezig zijn met mijn gekregen talenten en hierin bevestigd worden.

Ik heb genoeg inkomen om van te leven. Het is financieel best goed geregeld voor mensen die om een bepaalde reden een uitkering nodig hebben. Ik woon op mezelf, in het centrum van Amersfoort. Voor de coronatijd was er lekker veel reuring, dicht bij de cafés en winkels. Ik houd van sociale contacten en zie normaal elke dag wel iemand. In deze tijd bel en mail ik meer met mensen. Ik heb twee katten, die ook de nodige aandacht krijgen. Ik krijg twee uur per week huishoudelijke hulp, de rest doe ik zelf. Verder ga ik graag naar buiten met mijn scootmobiel of driewielerfiets of fiets ik thuis op de hometrainer. Iets wat ik heel verdrietig vind, is dat ik de keuze heb moeten maken om geen eigen kinderen te krijgen. Met mijn ziekte is het erg lastig om een kind de eerste twee jaar, als het echt heel hulpbehoevend is, de fysieke zorg te geven die het nodig heeft. Het was altijd mijn verlangen om zelf moeder te worden. En ook al mag ik tante zijn voor veel kinderen, en geestelijke moeder zijn, het is niet hetzelfde.

Via FunkyFish leerde ik mijn vriend Bertin kennen. Ik vond het heel bijzonder dat mijn ziekte tijdens de eerste date de aandacht kreeg die deze nodig had. Je kunt er niet omheen en tegelijkertijd ben ik meer dan mijn ziekte. Bertin ging er direct al op een goede manier mee om. ‘Je kunt me een arm geven als het nodig is”, zei hij bijvoorbeeld. Dat maakt dat ik me vanaf het eerste moment relaxed bij hem voel, en niet zielig en sneu. We hebben nu anderhalf jaar een latrelatie en zien elkaar in weekenden. Ik zou in de toekomst wel willen trouwen. En ik mag ook dromen hebben. Maar ik weet het: het leven kan er ook opeens heel anders uitzien.

Ik heb veel dromen los moeten laten. Dromen over het werk dat ik wilde doen, ook ontwikkelingswerk. Dromen over actieve dingen die ik wilde doen. Dromen om God meer en meer te eren met muziek. Mijn piano heb ik nog, mijn fluit en gitaar heb ik verkocht via Marktplaats. Ik zal er namelijk nooit meer op kunnen spelen, of er moet een wonder gebeuren. Dat sluit ik niet uit. Bij God is niets onmogelijk. God is aanwezig in mijn leven. Misschien zorgt Hij er wel voor dat de ziekte niet erger wordt. God ziet mijn hart en weet mijn wens.’