Deze stellen ontmoetten elkaar op een onverwachte plek: ‘Het was geen liefde op het eerste gezicht’

Zondag is het Valentijnsdag. We zetten geliefden dan extra in het zonnetje. Twee bijzondere verhalen over hoe wegen elkaar onverwacht kunnen kruisen.

Onze relaties kleuren ons leven. Op deze plek vertellen iedere week mensen over hun band.

Frans van Santen (42) stapte op een dag in 2009 een kleine kerk op een berg in Zwitserland binnen. Hij was daar om geestelijk bij te tanken in het nabijgelegen internationale christelijke studiecentrum L’Abri. ‘Mijn leven was op dat moment een vraagteken’, vertelt hij. In de kerk vroeg hij in een gebed om duidelijkheid over zijn toekomst. Hij twijfelde over zijn adviseursbaan bij een groot bedrijf en bad om een relatie. Bij L’Abri – Frans voor schuilplaats – kwam hij wel vaker. En dat gold ook voor Erin Hobbie (39), een vrouw uit het Amerikaanse Orlando, in de staat Florida. Een paar jaar eerder had ook zij het kerkje bezocht. ‘Ook ik heb daar gebeden om een relatie’, vertelt ze glimlachend. Een en een is twee zou je denken, maar zo snel werden hun gebeden niet verhoord.

Een paar jaar later, in 2011, toen Frans opnieuw bij L’Abri was, vroeg een Deense vriend hem of hij bij zijn bruiloft wilde zijn later dat jaar. Hij ging namelijk trouwen. Met een Amerikaanse. ‘Dat was in Knoxville in de staat Tennessee.’ Frans stemde toe. Erin: ‘De bruid was mijn vriendin, die ik bij L’Abri had leren kennen. Zij nodigde mij drie weken van te voren uit bij haar trouwfeest te zijn.’ Erin twijfelde: ze was druk met haar studie voor lerares Engels. ‘En ik had geen geld voor het benodigde vliegticket. Toch kreeg ik een heel sterk gevoel dat ik er echt bij aanwezig moest zijn.’ Erin besloot te gaan.

Voor Frans kwam al snel de aap uit de mouw, toen zijn Deense vriend vertelde dat hij graag wilde dat hij Erin zou ontmoeten. ‘Ik durfde niet te zeggen dat ik dat niet wilde, ik wist helemaal niet wie zij was.’ En Erin kreeg te horen dat ze Frans zou gaan zien. ‘Vreselijk! Hij heet Frans en komt uit Amsterdam’, dacht ik. ‘Die zal wel wat oppervlakkig zijn en niet gelovig. Amsterdam associeerde ik vooral met drugs en seks. Bovendien zag ik niets in een langeafstandsrelatie. Mijn thuisbasis was immers in Florida.’



Frans en Erin van Santen met hun kinderen Estella en Moses. - beeld nd

In juli 2011 zagen de twee elkaar dan toch tijdens de meerdaagse bruiloft van hun vrienden. Het was geen liefde op het eerste gezicht, bekent Erin. ‘Wel dacht ik: hij is knap. En in zijn heldere ogen las ik vriendelijkheid.’ Frans: ‘Ik vond Erin mooi. En ze bleek erg uitnodigend te zijn in gesprekken. Dat biedt veel ruimte om jezelf te zijn merkte ik al snel.’ Daags na de bruiloft werd de ontmoeting voortgezet, in het bijzijn van een groepje vrienden. ‘We gingen varen op de rivier’, vertelt Frans. ‘Ik dacht op een gegeven moment: ik kan met jou nooit uitgepraat raken.’ Bij hun afscheid op de luchthaven vertelde hij Erin dat hij haar beter wilde leren kennen. Erin: ‘Maar ik had er niet zulke hoge verwachtingen van, aangezien ik slechte ervaringen had met mensen die mijn nummer vroegen.’ Maar het pakte anders uit.

urenlang skypen

Frans: ‘Toen ik terug was in Nederland, zijn we gaan mailen en uren en urenlang gaan skypen.’ Erin: ‘Heel bewust hebben we ook vrienden en familie in onze online-ontmoetingen betrokken, om de sfeer van elkaars achtergrond beter te leren kennen.’ In oktober 2011 nodige Frans Erin uit elkaar een paar dagen te ontmoeten in New York. ‘Dat was heel cool’, herinnert hij zich. Erin: ‘New York was voor ons allebei neutrale grond, dus daar wilden we elkaar verder leren kennen. Iemands stem klinkt in het echt ook heel anders dan via de computer. Toen ik Frans weer zag, kreeg ik veel meer een ‘3D-ervaring’, zeg maar.’ Frans: ‘Dat skypen word je op een gegeven moment wel zat, hoor.’

niet te fysiek

Erin: ‘In een park gaven we elkaar de eerste kus, dat voelde goed na alle gesprekken. Daarmee was ook duidelijk dat er chemie tussen ons was. Bewust hebben we onze ontmoeting niet te fysiek gemaakt, want we wisten dat we ook weer afscheid moesten nemen. Desondanks voelde ik me bij het afscheid nemen geamputeerd.’ Frans: ‘Ik had hetzelfde gevoel. En wist: zij is het voor mij.’ Concrete trouwplannen waren er nog niet. Erin: ‘Ik wilde eerst een keer naar Nederland komen om te kijken of de familie van het scherm klopte met de realiteit van het echte leven.’

In december 2011 kwam ze daarom voor 28 dagen naar Amsterdam. ‘Daar zaten 26 regendagen bij’, verzucht ze. ‘Daar was ik dan, vanuit een sunshine-state fietsend door een nat Amsterdam. Zo romantisch als ik het had voorgesteld, was het niet. Maar ik wilde weten of ik er ooit zou kunnen wonen.’ Met Sinterklaas-vieren bij Frans’ familie struikelde ze over de klinkers in de gedichten die ze voorlas. ‘Ik had geen idee waar het over ging, het zweet brak me uit’, bekent ze.

Frans reisde op zijn beurt in maart 2012 naar Florida om de familie van Erin beter te leren kennen. ‘Vanaf daar zijn we naar Knoxville gegaan, de plek waar we elkaar voor het eerst op de bruiloft van onze vrienden zagen. En daar was het grote moment: ‘In een voormalige mijn, met het treinspoor op de achtergrond, heb ik haar ten huwelijk gevraagd.’ Erin: ‘Dat spoor was een mooie metafoor voor onze omzwervingen. Ik had niet verwacht dat hij het zou vragen. Een vriendin van mij had me wel al eerder gepolst: ‘Wat zou je zeggen als hij met je wil trouwen.’ Toen had ik al bedacht dat ik ‘ja’ zou zeggen.’

heimwee

Op 18 augustus 2012 beloofden ze elkaar trouw tijdens hun bruiloft in Florida. Ze besloten zich daarna te vestigen in Amsterdam, mede in verband met het werk van Frans als directeur van Impact Netwerk, waar jonge christenen gestimuleerd worden hun geloof op de werkvloer in praktijk te brengen. Erin had haar studie net afgerond en wilde als zelfstandige aan de slag, onder andere om boeken te vertalen. De eerste maanden had ze flink last van heimwee, maar ze bloeide op toen ze na zes maanden terechtkon op een cursus Nederlands. ‘Ineens zat ik met mensen uit de hele wereld in een klas. De taal leren vond ik heel belangrijk, zo krijg je makkelijker toegang tot een land.’

Acht jaar lang woonde het stel in Nederland, ze kregen intussen twee kinderen: Estella en Moses. Doordat de moedertaal van Frans geen Engels was, merkte hij dat het in het begin lastig was zich goed te uiten, vertelt hij. ‘Frustrerend was dat. Het is niet de taal van je hart, lastig als je een keer boos bent bijvoorbeeld.’ Frans: ‘Doordat we zo bovengemiddeld veel hebben moeten communiceren, hebben we elkaar goed leren kennen.’ Een terugkeer – met Frans en de kinderen – naar Florida was intussen nooit uit beeld geweest. Elk jaar was er weleens over gesproken. ‘We hadden voor ons huwelijk al besproken dat we ooit in beide plekken van herkomst wilden wonen’, zegt Frans. En dat moment was nu gekomen.

verander-moe

Toen hij in mei vorig jaar zijn studie theologie afrondde, waren de tien koffers al bijna ingepakt. Het gezin ging emigreren naar de VS. De rest van hun huisraad werd verkocht of weggegeven. ‘Ik was nog niet klaar om mij definitief in Nederland te vestigen’, verklaart Erin het besluit. Frans: ‘En nu paste het goed, het is voorspoedig gegaan. We hebben eerst bij haar ouders gewoond. Ondertussen vond ik een baan als priester in de Anglicaanse kerk.’ Het stel geniet van elkaar en hun verhaal, als ze het zo vertellen. Frans, terugblikkend: ‘Op cruciale momenten ben ik afgelopen jaren geleid in mijn leven. Waar God in de kerk in Zwitserland nog afwezig leek, zijn alle grote beslissingen heel natuurlijk gegaan. Door alles wat Erin en ik samen hebben meegemaakt, is onze relatie sterker geworden. We weten nu dat we samen heel veel aankunnen.

En na een nieuwe, internationale verhuizing midden in de pandemie en het met kinderen wennen op een nieuwe plek, zijn we een beetje verander-moe’, bekent hij eerlijk. ‘In deze nieuwe situatie is het belangrijk om te blijven connecten met elkaar en samen een balans te vinden tussen rust en uitdaging.’



Edwin en Ellen van Wolven uit Bodegraven hebben elkaar ontmoet door het motorrijden. - beeld Dirk Hol

Motorpech bracht Edwin (54) en Ellen van Wolven (53) uit Bodegraven samen. Ze kregen een relatie, maar dat liep niet direct van een leien dakje. ‘Zij wilde kinderen, ik was daar nog niet aan toe en zag praktische bezwaren.’

‘Zal ik het vertellen? Ik vertel het smeuïger’, zegt Ellen van Wolven met een grijns, met een vragende blik richting echtgenoot Edwin. ‘Mijn opa reed vroeger altijd motor. Vanaf dat ik kleuter was, wist ik: dat wil ik ook! Toen ik eenmaal ging werken als verpleegkundige, heb ik keihard gespaard. Toen ik uiteindelijk drie weken mijn felbegeerde motor had, reed ik in november 1989 op de Schieweg in Rotterdam. Ik was vlak bij de oprit van de A20, toen alles uitviel. Ik drukte op de startknop, maar er gebeurde helemaal niets meer. Ik kon de motor naar de kant slepen. Stond ik daar met een boven mijn hoofd lopende trambaan. Ik belde de ANWB. De wegenwacht kwam, maar kreeg de motor niet aan de praat.’

Terwijl de sleepdienst onderweg was, naderde uit tegenovergestelde richting een andere motormuis. Dat bleek Edwin te zijn. ‘Ik zag haar in een ooghoek staan, met de ANWB-wagen. Ik dacht eerst nog: er wordt geholpen, ik rijd door. Maar in een impuls – en dat heb ik eigenlijk nooit – besloot ik bij de rotonde toch om te keren. Ik heb Ellen even aangekeken, maar mij vervolgens gefocust op het probleem met de motor. Die technische uitdaging vond ik belangrijker op dat moment’, zegt hij glimlachend. Ellen: ‘Ik vond hem wel knap. Hij snapte niets van het probleem. Toen bood hij mij aan mij naar huis in Schiedam te brengen. Oei, dat mag niet van mijn moeder, bij vreemde mensen achterop, dacht ik. Maar ik deed het toch’, gniffelt ze. ‘Dat was gelijk een goed excuus om hem zijn nummer te vragen, zodat ik kon laten weten hoe het afgelopen was.’

spannend

Toen de motor gerepareerd was, nodigde Ellen Edwin uit om te komen eten, als bedankje voor zijn hoffelijke aanbod haar destijds thuis te brengen. ‘Dat was heel spannend en ook wel vreemd. We besloten met de motor naar Scheveningen te gaan om daar te wandelen op het strand van Scheveningen. Maar het donkere winterweer was verre van romantisch. En als je je helm op hebt gehad, zit je haar ook voor geen meter. Toch ging het als vanzelf. Hij pakte mijn hand.’ En zo ontstond al pratende hun relatie. Maar zo vanzelfsprekend als dat nu klinkt, was het niet, erkent Ellen. ‘We kennen elkaar inmiddels dertig jaar, maar onze relatie heeft een pauze van zeven jaar gehad. Toen we een relatie kregen was ik 23, hij 24. We kwamen uit heel verschillende gezinnen en dachten ook anders over de toekomst.’ Edwin: ‘Ellen wilde heel graag kinderen, maar ik was daar nog niet aan toe. We kwamen daar niet uit. Ondanks dat we van elkaar hielden, besloten we na anderhalf jaar er een punt achter te zetten.’ Ellen: ‘Dat was heel verdrietig. Een tot twee keer per jaar hadden we daarna nog contact. Edwin heeft een eigen gevoel voor humor. Dan stuurde hij een staatsieportret van Willem Alexander met in telegramtaal teksten als ‘Nu grijs en kaal – stop – bierbuikje – stop’.’

kriebelen

Zeven jaar na de breuk ging het opnieuw kriebelen bij Ellen: ‘‘Hoe zou het met hem zijn? Hij is vast getrouwd’, dacht ik.’ Ze belde hem op. ‘En dat was zo’n bijzonder telefoongesprek! We raakten niet uitgepraat. En toen stelde hij voor – wat ik niet gedacht had en aanvankelijk niet het doel was geweest – om weer eens af te spreken.’ Die ontmoeting verliep heel vertrouwd, vervolgt ze. ‘Alsof we elkaar pas nog hadden gezien. Dezelfde interesses waren er nog, maar we waren ook allebei volwassener geworden. Zo hé, wat ben jij leuk geworden, dacht ik. Toen ik hem zag, wist ik: jij bent het gewoon voor mij.’ Edwin: ‘Die ontmoeting was weer zo’n spontane actie. We hadden allebei niet verwacht dat het goed zou komen. Dit voelde zo goed.’

Ellen: ‘We hadden natuurlijk nog wel een en ander te bespreken. Zoals mijn kinderwens. We besloten te gaan samenwonen en pas te trouwen als we daar allebei over uit waren. Tijdens een reis in Australië heeft hij mij op het strand ten huwelijk gevraagd. Ik schoot vol, want nu wist ik dat hij ook voor een gezin zou gaan. ‘Er is geen wereld waarin jij geen mama kan zijn, met zoveel liefde die je te geven hebt’, zei hij.’ Ze schiet opnieuw vol. Edwin: ‘Als ik destijds geweten had wat wij nu hebben aan onze kinderen van 14 en 16, dan was het niet zo moeilijk geweest. De stap voor kinderen te kiezen is het allemaal zeker waard geweest.’

Ellen: ‘Ik ben op mijn 37e moeder geworden. Ik denk dat ik nu een betere en leukere moeder ben dan ik had kunnen zijn als ik op mijn 23e al zwanger was geworden. We hebben veel tijd samen doorgebracht en gereisd. En nu ben ik zo blij met onze jongens.’

Het was niet allemaal voorspoed wat hen overkwam. Haar werk als verpleegkundige heeft Ellen sinds kort met pijn in het hart moeten opgeven. ‘Ik kreeg twee jaar geleden te maken met een ernstig vitamine B12-tekort, waardoor mijn lichaam chronische neurologische schade heeft opgelopen. Ik heb altijd pijn in mijn spieren en daardoor is het werk in het ziekenhuis te belastend geworden.’ Wel heeft ze nu een eigen praktijk als stress- en burn-outcoach. ‘Dan kan ik beter mijn eigen ritme bepalen.’

Edwin werkt als technisch tekenaar in Delft. ‘Ik teken onderdelen van grote technische installaties.’ Ze vullen elkaar goed aan, merken ze nog altijd. ‘Liefde is een enorm, kostbaar geschenk’, verklaart Ellen. ‘We halen het beste in elkaar naar boven. En stimuleren dat. Elk jaar rond oud en nieuw vragen we elkaar: ‘Wat ga jij komend jaar doen, nog een opleiding?’ Edwin: ‘Bij ons is een plus een drie. We blijven achter elkaar staan.’

In hun relatie zoeken ze elkaar geregeld bewust op. ‘Ik denk dat dat vooral gekomen is, toen ik bijna niet meer sliep nadat onze tweede zoon was geboren, die veel huilde. Ik miste de nabijheid van Edwin. We waren ook zo gewend dicht bij elkaar te zijn. Als je het alleen nog maar hebt over het verschonen van de baby, heb je te weinig verdieping. De eerste aanleiding het anders te doen was het lezen van het boek The Secret. Dat gaat over hoe je het leven wilt leven aan de hand van bewust gestelde doelen. Lees bijvoorbeeld een boek en praat er samen over. Of doe een spelletje. Kies ervoor om niet bij de televisie te eten, dat soort dingen.’ Edwin: ‘Ik beperk het gebruik van sociale media zo veel mogelijk. Ik heb daar niets mee, als je hoort waar dat over gaat.’ Ellen: ‘In onze relatie willen we allebei voor elkaar zorgen. Als er iets moet gebeuren, zegt Edwin al snel: ¨O, dat doe ik wel’. Terwijl ik het ook best wil doen.’ Om de verbinding met elkaar goed te houden, hebben ze wekelijks een gezamenlijke avond. ‘De telefoon gaat dan uit, er is geen tv, we spreken niets af, maar kijken elkaar dan even aan en vragen: ‘Hoe gaat het met jou?’ Te weten waar de ander mee bezig is, verbindt, dat maakt ons goede maatjes.’