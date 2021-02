Christian Verwoerd wil met zijn muziek Bijbelkennis doorgeven: ‘Ik zing om iets over te brengen’

Liedjesschrijver en zanger Christian Verwoerd (31) is niet bang om scherpe teksten te zingen. ‘Wijd is de poort en breed is de weg die leidt naar het verderf’, bijvoorbeeld. In deze coronatijd plaatst hij wekelijks ter bemoediging een half uur aanbidding op YouTube. Daar luisteren gemiddeld achtduizend mensen naar.

Een gesprek over de zeven deugden: wijsheid, rechtvaardigheid, dapperheid, matigheid, geloof, hoop en liefde.

Dapperheid

‘Dapperheid is de eigenschap die ik het liefst zou willen hebben. Durf en dapperheid om het geluid te laten horen waarvan ik overtuigd ben, maar dat misschien niet op de meeste steun kan rekenen. Ik raak het meest geïnspireerd door mensen die tegen de stroom in durven gaan. We leven in een tijd waarin heel veel druk is vanuit de sociale omgeving. Daardoor is de verleiding groot te doen wat mensen willen dat je doet. Maar het is mijn verlangen Gods wil te doen. Ik heb een aantal boeken over jonge mensen gelezen die onder het Sovjetbewind geloofden en daardoor vervolgd, gemarteld en soms zelfs gedood werden. Vanya bijvoorbeeld. Hij was een achttienjarige soldaat die zijn geloof in het leger uitdroeg – veel wonderen en bekeringen meemaakte – en dat met de dood betaalde. Een boek dat me ook erg aanspreekt is No Compromise, over het leven van de christelijk zanger Keith Green. Hij zingt niet alleen aanbiddingsliederen, maar gebruikt zijn liederen eigenlijk ook om te preken en een boodschap door te geven. Daar spiegel ik me weleens aan. Ik heb twee missies: Gods koninkrijk bekendmaken aan iedereen en gelovigen toerusten. Dat ze aangespoord worden te groeien in geloof. Er wordt minder in de Bijbel gelezen. Daarom probeer ik bijbelkennis door te geven via mijn muziek. God schiep de mens naar zijn beeld, maar het lijkt er nu soms op dat de mens God schept naar het beeld dat hij van Hem wil hebben. Als je God en Jezus echt wil leren kennen, moet je de Bijbel daarbij openhouden.’

Geloof

‘Geloof heeft te maken met vertrouwen en dingen loslaten. Daar heb ik soms moeite mee omdat ik een controlfreak ben. Ik zou alle problemen in de wereld willen oplossen, maar dat kan natuurlijk niet. Ik moet dat loslaten en erkennen dat God boven alles staat en weet wat Hij doet. Geloven is zien op dingen die nog niet met het gewone oog zichtbaar zijn. Ik ben opgevoed met het besef dat God vandaag al dingen die voorzegd zijn in de Bijbel in vervulling laat gaan. Mijn ouders hebben toen ik een kind was in de voormalige Sovjet-Unie gewerkt voor een Engels christelijk bedrijf dat Joden met bussen naar de luchthaven bracht om naar Israël te emigreren. Na vele eeuwen van hevige Jodenvervolgingen is er namelijk in onze tijd voor het eerst de mogelijkheid voor het Joodse volk om naar ‘huis’ terug te kunnen, een terugkeer die in de Bijbel ook al is voorzegd. Ze haalden hun busrijbewijs en gingen twee maanden per jaar helpen. Dat ervaarde ik als kind al als vervulling van een bijbelse profetie en ik geloofde toen al dat God realiteit is. Toen ik achttien was, heb ik echt gekozen om voor God te leven. Mijn geloofsstrijd was niet zozeer of God wel bestond, maar of Hij me nog wel wilde hebben, gezien de dingen die ik in mijn jeugd verkeerd had gedaan. Het was een soort identiteitscrisis. Voor die tijd maakte ik ook al muziek, maar in mijn hart was ik weinig bezig met de geestelijke inhoud. Dat is daarna veranderd. Ik zing nu om iets over te brengen. Al blijft het belangrijk mezelf van tijd tot tijd een spiegel voor te houden en me de vraag te stellen of ik op en buiten het podium echt dezelfde ben.

Ik ben aangesloten bij de Messiaanse Gemeente. Ik geloof dat ik in deze gemeente dicht blijf bij hoe God de dingen heeft ingesteld. Op grond van de Bijbel geloof ik ook dat er in de toekomst een opwekking komt onder het Joodse volk, die alles te maken heeft met de terugkomst van Jezus. Ik vind het daarom belangrijk een getuigenis te geven richting het Joodse volk. Daarvoor is het van belang dat de Joden de Joodse identiteit van Jezus herkennen. Het is een reëel gevaar op een andere manier weer wettisch te worden, daar ben ik alert op. Jezus moet in het middelpunt staan. Wij zeggen altijd: Wij willen niet de weg terug, maar terug naar de weg. Wij proberen vrijdagavond bewust alles aan de kant te gooien om de dingen van de week los te laten en tijd te hebben voor heerlijk eten, het maken van muziek en het lezen in en praten over de Bijbel. Het vieren van de bijbelse feesten zijn geen doel op zich. Ze zijn bedoeld Jezus’ en Gods plan beter te leren kennen.’

Hoop

‘Hoop is voor mij een verwachting die zeker is. Waarom zou je dingen voor het geloof laten als je geen zekerheid hebt? Die zekerheid helpt ons om praktische keuzes te maken, zoals het niet nemen van Netflix. Gewoon omdat het ons stimuleert om meer waardevolle dingen te doen. Ik wil verantwoord leven en op een ontspannen manier zo veel mogelijk uit mijn tijd halen. Wij leven voor God. Hij is niet gemaakt voor ons. Het is een wisselwerking. We krijgen het mooiste van Hem en juist vanuit dankbaarheid wil ik het mooiste van mezelf aan Hem geven.

Wij voeden onze kinderen op met het besef dat bijbelverzen in vervulling gaan. De leeuw en het lam zullen ooit samenspelen. En mijn opa die is overleden, zal opstaan uit het graf vertelt ons dochtertje van vijf al heel stellig. Hoe het zal zijn, weten we niet precies, maar hoop is voor mij heel concreet.

Ik vind deze coronatijd absoluut moeilijk. Ik kan geen concrete plannen maken en er is geen tour om naar uit te kijken. Het is fijn om een stip aan de horizon te hebben. Dat geeft energie, maar ik probeer er overheen te kijken. Dat is de boodschap die ik wil uitdragen. Het uitkijken naar de komst van Gods koninkrijk geeft kracht in moeilijke tijden.’



Christan Verwoerd: ‘Alles lijkt wel liefde te zijn in deze tijd, maar meestal gaat het om eigen lust of egoïsme.’ - beeld Richard van Hoek

Matigheid

‘Voor mij zit de uitdaging van matigheid in het niet altijd willen doen van grote dingen. Dat ik na een tour met honderden mensen en een goede cd-verkoop ook tevreden ben met een avond waar weinig mensen komen. En in het kleine waarderen. Dat het voor de honderdste keer voorlezen van hetzelfde boekje aan mijn kinderen ook waardevol is. En dat goed ook goed genoeg is. Soms moet mijn vrouw me daarop wijzen. Ik ben perfectionistisch. Als negen van de tien dingen goed zijn, kan ik met dat tiende zitten.

Onmatig zou ik weleens in een muziekwinkel willen zijn. Daar voel ik me als muzikant als een kind in een snoepwinkel. Mijn droom is een minuut gratis winkelen in een muziekwinkel.’

Liefde

‘Ik vind liefde een moeilijk onderwerp om te omschrijven. Alles lijkt wel liefde te zijn in deze tijd, maar meestal gaat het om eigen lust of egoïsme. De liefde die ik voor mijn vrouw Liza voel, is haast vanzelfsprekend en heel bijzonder. Zij voelt mij altijd aan en kan als het om mijn werk gaat goed uitzoomen. Dat vind ik kostbaar omdat mijn werk soms een eenzame bezigheid is. Liefde is voor mij dat ik alles in alle openheid met haar kan delen en bepraten. De liefde die ik voor mijn kinderen voel is een mengeling van bescherming en trots. Ik geloof zeker dat God zo ook naar ons kan kijken. God is voor mij ook een liefdevolle en beschermende vader. Ik ervaar ook liefde voor de waarheid en om het goede te doen. Dat is een onderwerp wat me bezighoudt.’

Rechtvaardigheid

‘Rechtvaardig vind ik een mooi begrip en een troostende en hoopvolle eigenschap van God. Voor mij betekent het dat Hij alles recht zal doen. De wetenschap dat God dat op een goede en eerlijke manier zal doen en echt weet wat er in het hart van mensen omgaat, geeft hoop en troost.

Ik kan boos worden om abortus en antisemitisme. De Joodse school in Amsterdam is omheind met prikkeldraad en beveiligd. Dat vind ik erg. Het is nog maar zeventig jaar na de oorlog en Joden kunnen hier niet gewoon over straat. Eenzijdige berichtgeving over Israël raakt me ook. Het nieuws moet in de goede context geplaatst worden en als christenen moeten we ook erkennen dat God het land aan het Joodse volk heeft beloofd. Met die mening ben ik zeker niet tegen Palestijnen. Ik geloof juist dat uiteindelijk via Israël ook de andere volken gezegend worden.’

Wijsheid

‘Wijsheid komt van God en heeft alles met een nederige houding te maken, waardoor je van anderen kunt leren. Ik wil niet denken dat ik alles alleen kan, maar van ouderen leren en mensen om me heen hebben die me corrigeren als dat nodig is.

Ik denk niet dat je je kunt voorbereiden op de situaties die vervolgde christenen meemaken. De rechtvaardige is als een palmboom, staat er in de Bijbel. Ik ben geen bomenspecialist, maar ik denk dat het erom gaat dat je net als een palmboom zo diep kan buigen zonder te breken omdat je wortels heel diep zijn. Dan overleef je zelfs in een dorre woestijn. Ik vertrouw erop dat God geen dingen doet die slecht voor me zijn of om me te pesten. Als er verdrukking op mijn pad komt, hoop ik daar kracht voor te krijgen net als Corrie ten Boom. Zij vertelde dat haar vader haar vroeg: ‘Wanneer geef ik jou jouw treinkaartje?’ Ze kreeg het als ze de trein in stapte. Daar vertrouw ik ook op.’

leven van de muziek

Christian Verwoerd (31) is een christelijke liedjesschrijver en zanger. Hij geeft concerten met zijn band en spreekt in kerk- en jeugddiensten en op praiseavonden.

Hij leerde als kind viool spelen op de muziekschool en volgde zanglessen. Hij leerde zichzelf piano en gitaar spelen. Verwoerd studeerde hbo ruimtelijke ordening en planologie, maar kan inmiddels leven van zijn muziek. Zijn muziek wordt beluisterd door een breed publiek van evangelisch tot reformatorisch.

Verwoerd maakte zeven cd’s: Your return will come (2009), In aanbidding voor de Koning (2011), Hoop op herstel (2013), Een duidelijk geluid (2015), Tussen Egypte en Kanaän (2017) en U alleen (2019). Zijn laatste cd is Vier je mee?, een cd voor kinderen gemaakt in opdracht van de christelijke stichting Vierjemee.nl die aandacht vraagt voor de joodse feesten.

Elke woensdagavond sinds de tweede coronagolf zet Verwoerd om 20.00 uur een half uur durende video online op YouTube met liederen en een overdenking om mensen te bemoedigen. Daar kijken gemiddeld zo’n achtduizend mensen naar.

Verwoerd is getrouwd met Liza en vader van een tweeling van vijf (zoon en dochter) en een zoontje van drie jaar, woont in Nieuw-Lekkerland, is aangesloten bij de Messiaanse Gemeente Nieuw-Lekkerland en organiseert reizen naar Israël.