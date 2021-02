De wereld fotograferen door een glazen bol is handwerk

Anderhalve maand geleden mailde ND-lezer en hobbyfotograaf Pim Edelman (68) me dat hij aan bolfotografie deed. Ik had er nog nooit van gehoord. Hij vertelde dat dat voor de meeste mensen geldt, maar dat ze verrast zijn als ze het zien. Afgelopen dinsdag trokken we samen Nationaal Park Veluwezoom in.



Nationaal Park Veluwezoom - beeld Pim Edelman

Naast een immense douglasspar zet Pim Edelman z’n fototas neer. Hij bromt even als hij ontdekt dat hij de verkeerde camera heeft meegenomen. Een reservetoestel blijkt het gelukkig nog goed te doen.

‘Kijk, pak ’s aan.’ Hij geeft me de glazen bol. Wat weegt-ie? Een kilo? Edelman knikt. Ik houd ‘m voor me en kijk erdoorheen. De doorsnee van de bal is acht centimeter. ’t Is fascinerend om te zien hoe een groot stuk bos als het ware gevangen zit in zo’n bol. Een soort toverbal. Het lijkt op het beeld dat je ziet als je door een regendruppel kijkt.

Edelman heeft het statief neergezet en zet de bol er voorzichtig bovenop. Hij schiet een paar foto’s van de boomkruinen.



beeld Pim Edelman

Wat kost zo’n bol? ‘Nog geen drie tientjes bij een hobbyzaak. Eventueel kun je ook zonder statief fotograferen, maar dan moet je een stabiele plek zoeken om de bal neer te leggen. In je hand of op de grond.’

Omdat we met z’n tweeën zijn hoeft vandaag niet voor elke foto het statief te worden neergezet. Als ik de bol vasthoud, kan Edelman makkelijk een goede positie kiezen.

Het heuvellandschap ligt er met het witte sneeuwdek betoverend mooi bij. Na de koude oostenwind van de dagen ervoor voelt het dinsdagmiddag een stuk aangenamer. ‘Eigenlijk is weer vandaag te mooi’, vindt Edelman. ‘Als de zon schijnt heb je heel snel reflectie in de bol. Dat kun je er bij het bewerken van de foto’s natuurlijk wel ‘uitpoetsen’, maar liever heb je het niet.’

Iets verderop kan ik me daarom opnieuw nuttig maken en met een schermpje het zonlicht tegenhouden als Edelman zijn camera richt op de roodbruine bladeren van een struik. ‘Jammer dat dat blaadje nu net dáár hangt.’



beeld Pim Edelman

Hoe kwam u op het idee om door een glazen bol te gaan fotograferen? ‘Het begon met een glimmende deurknop, waarvan ik de weerspiegeling gebruikte. En omdat ik het effect zo leuk vond, deed ik het daarna eens met zilverkleurige kerstballen. Om mezelf niet in de foto terug te zien, plakte ik een stukje van de bal af. Dat werkte vrij aardig, maar omdat zo licht zijn, gingen ze snel kapot. Weer wat later ben ik met zeepbellen bezig geweest. Ik maakte een sopje van water, afwasmiddel en suiker. Plus een beetje behangplaksel, zodat de bellen langer heel zouden blijven. Ik maakte van ijzerdraad een grote ring en op een windstille dag - want anders moet je wel heel hard hollen - blies ik dan bellen waar ik doorheen kon fotograferen. Je snapt, dat was allemaal nogal bewerkelijk vergeleken met wat ik nu met zo’n glazen bol doe.’

Als Edelman klaar is, probeer ik met mijn smartphone ook een foto door de bol te maken. Dat lukt vrij aardig. Het nadeel is wel dat een telefoon standaard alles scherp maakt en geen mooie onscherpte in de achtergrond geeft.



André Zwartbol - beeld Pim Edelman

op z’n kop

Van een ‘gewoon’ landschap iets bijzonders maken. Dat is wat bolfotografie doet. Je kunt het vanzelfsprekend op nog veel meer terreinen toepassen. Ook bij architectuurfotografie levert het verrassende perspectieven op. Tenzij je niet van zulke trucs houdt natuurlijk. Of denkt: dat doe ik wel op m’n computer, want er zijn bewerkingsprogramma’s waarmee je dit boleffect kunt nabootsen. Maar het ‘echte werk’ voelt natuurlijk beter, zal de vakman zeggen.

Als je in een glazen bol kijkt, zie je door de spiegeling alles op z’n kop. Bij het bewerken van de foto’s kun je dat omdraaien, maar het kan ook mooi en artistiek zijn om dat juist zo te laten.

Bent u iemand die de boel graag op z’n kop zet? Edelman grinnikt. ‘Nee, alleen met fotograferen. Verder ben ik iemand van de gebaande wegen.’



Pim Edelman - beeld nd

Een man met een fototoestel op de borst, loopt ons tegemoet. Als hij voorbij is, zegt Edelman dat hij altijd de neiging heeft om aan iemand te vragen: wil je eens door mijn bol fotograferen? ‘Ik doe dit nu twee jaar en het levert ontzettend veel reacties op als je staat te fotograferen. Mensen hebben geen idee wat je aan het doen bent.’

We worden ingehaald door een langlaufer. Edelman kan zich niet bedwingen. ‘Meneer, mag ik u door een bol fotograferen. Een boom?, vraagt de man. Hij lacht als hij hoort wat de bedoeling is. ‘Natuurlijk mag dat. Leuk.’

scherpstellen

Rond de bomen is te zien hoe wilde zwijnen op zoek zijn geweest naar voedsel. Grond en bladeren liggen op de sneeuw. Een groep vinken en kepen (de ‘Scandinavische vinken’) maakt dankbaar gebruik van de omgewoelde grond om iets eetbaars te vinden. Verderop gaan jongens op hun slee met hoge snelheid tussen de bomen door naar beneden. In de onaangeroerde sneeuw ernaast zijn sporen van een hoefdier te zien.



beeld Pim Edelman

We klauteren een heuveltje op om een hazelaar te kunnen fotograferen. De katjes kleuren geel in het zonlicht. De sneeuw valt over de rand van onze schoenen. Ik houd de glazen bol vast en Edelman draait om me heen. ‘Iets naar beneden, iets naar links’. Helemaal tevreden is hij nog niet. ‘Vaak zie je thuis op de computer pas echt goed of het gelukt is. Het lastigste van dit soort fotografie is dat je moet scherpstellen op het plaatje dat je in glazen bol ziet en dat is heel kritisch. Maar dat maakt het ook interessant. Je leert jezelf steeds weer iets nieuws.’

Als we een kop koffie staan te drinken, komt ook de langlaufer weer langs. Normaal zou hij in Oostenrijk zijn, vertelt hij. ‘Maar dat zit er vanwege de reisbeperkingen nu niet in. Daarom is het extra leuk dat ik nu dichtbij huis kan langlaufen.’

Meer lezen? Ga naar nd.nl/genieten-van-groen. Tips en reacties? Mail naar zwartbol@nd.nl