Over natuur moet je niet alleen praten, maar je moet er ook in rondlopen. Op stap met D66 en CDA

Praten over de natuur is mooi, maar erin rondlopen is nog veel mooier. Daarom ga ik in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen met zes Kamerleden die ‘het groen’ in hun portefeuille hebben op pad. Vandaag en volgende week met vier parlementariërs van de regeringspartijen. En daarna met de groene oppositie van de Partij voor de Dieren en GroenLinks. De aftrap is voor Tjeerd de Groot (D66) en Jaco Geurts (CDA).

Ook een kleddernatte dag hoort bij de natuur, zegt D66-Kamerlid Tjeerd de Groot (52) als we onze paraplu’s opsteken. We zijn in de Kennemerduinen in Noord-Holland. Past dit soort weer bij uw somberheid over de natuur? ‘Hoezo somber?’ De Groot kijkt op een informatiebord en leest voor dat hier de meeste dier- en plantensoorten van Nederland te vinden zijn. ‘Je ziet het niet hè. Maar dat neemt niet weg dat …’ De Groot neemt het meteen over. ‘Natuurlijk weet ik dat de soortenrijkdom afneemt, en dat de Nederlandse natuur tot de slechtste van Europa behoort. En het houdt maar niet op met berichten daarover. Toch ben ik optimistisch, omdat ik weet dat de natuur zich kán herstellen en we veel kúnnen verbeteren.’

D66 hamert al heel lang op het ve..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .