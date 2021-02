Buren-etiquette: hoe je fijn samenleeft met de mensen naast je

Werd de relatie met de buren vóór de coronacrisis beperkt tot het aannemen van pakketjes, in een lockdown merk je soms meer van elkaar dan je lief is. Hoe goed kennen we onze buren eigenlijk? En hoe houd je het gezellig?

‘De ideale buren zijn degenen die je niet ziet, hoort of ruikt’, schreef journalist Guy Browning in de Britse krant The Guardian. Tijdens de lockdown mét avondklok is de onopvallende buur voor velen slechts een droombeeld. Mensen zijn vaker thuis en dat leidt tot ergernissen.

In mei 2020 kreeg de politie 17.759 meldingen van geluidsoverlast door buren, ruim 70 procent meer dan een jaar eerder.

‘De lontjes worden korter’, zegt Bente London, directeur van organisatie Beterburen, die bemiddelt bij conflicten tussen buren. Het gaat volgens haar vaak mis in de communicatie. ‘Er wordt niet duidelijk gemaakt wat het probleem is. Buren rammen één keer tegen het plafond, maar vertellen niet dat ze last hebben van de muziek.’ Er wordt te snel gedach..

