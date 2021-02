'Appelflappen van een pak is niets'

‘Mijn moeder bakte op oudejaarsdag of op de avond ervoor altijd een flinke hoeveelheid appelflappen. Niet de bekende appelflappen van bladerdeeg die je in de oven bakt, maar appelbeignets uit de frituurpan. Maar wij noemen ze gewoon appelflappen. Het recept voor de appelflappen stond op een groen briefje. Dat had mijn moeder ooit eens gekregen bij de supermarkt of de groenteboer, dat weet ze niet meer precies. Ze had ook een geel briefje met daarop het recept voor oliebollen. Die bakte ze er soms bij, maar wij aten het liefst de appelflappen.

Voor honderd appelflappen heb je twintig goudreinetten nodig. Die schil je en snijd je in niet te dikke plakken. Je bestrooit ze met suiker en kaneel en legt ze in een grote schaal. Vervolgens ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .