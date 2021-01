De verzameling van Gerda Talstra: ‘Ik kijk graag welke zandloper het eerst klaar is’

Van postzegels tot theelepeltjes en van barbies tot modeltreintjes; in Nederland wordt van alles verzameld. Deze rubriek laat hobbyisten aan het woord over hun bijzondere verzameling. Vandaag vertelt: Gerda Talstra (66) uit Delft.

Wat verzamelt u?

‘Ik spaar zandlopers in alle soorten en maten. Mijn kleinste zandloper is een oude bloeddrukmeter die vroeger bij de zusters aan hun schort hing. Ze legden hun vingers op de pols van de patiënt en maten met behulp van de zandloper de tijd op die verstreek tussen twee hartslagen. Verder heb ik een zandloper in een pen en een in een klok. Daarnaast heb ik er een met kippetjes en een zandloper in de vorm van een ei. Wat ook bijzonder is, is dat bij sommige het zand naar boven loopt, ik weet niet precies hoe dat werkt. Ook heb ik er een met olie in plaats van met zand.

De zandlopers staan allemaal gesorteerd; plastic bij plastic en hout bij hout. Mijn man was bijna nog enthousiaster over de verzameling dan ik. Toen we gingen v..

