Dertigersportret: ‘Geloven en naar de kerk gaan staan voor mij los van elkaar’

De dertiger van tegenwoordig, wie is dat? Vandaag: Dineke Reitsema (31) uit Utrecht. Ze is sinds kort weer betrokken bij een kerk, is bijna klaar met haar post-hbo-opleiding Psychosociale therapie en wil een eigen praktijk starten om mensen te helpen die net als zijzelf geadopteerd zijn.

‘Met veel plezier woon ik in Utrecht, samen met een huisgenoot en mijn twee katten. Ik had eigenlijk drie katten, maar de derde moest gecastreerd worden en is ontsnapt nadat ik hem had opgehaald bij de dierenarts. Hij is nooit teruggekomen. Mijn huisgenoot is hindoe en voert allerlei rituelen uit die daarbij horen. Dat vind ik mooi: zelf ben ik geadopteerd vanuit India en ik ben blij dat ik op deze manier iets van de cultuur daar meekrijg.

Zelf kom ik uit een christelijk gezin. Ik ben opgegroeid in Bunschoten-Spakenburg, waar mijn vader predikant was van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt. Mijn ouders waren heel makkelijk, als ik bij klasgenoten thuis ging spelen merkte ik dat de meeste ouders strenger waren. Alleen in kerkgang en catechis..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .