Lofprijs van de schepping wordt eentonig. ‘In veel weilanden hoor je nauwelijks nog grutto’s of kieviten’

‘Het is druk in de lucht’, zegt Embert Messelink (49), als we onze auto geparkeerd hebben. ‘Je hoort de kolganzen.’ Waaraan herken je die? ‘Om te zeggen dat ze jodelen, is te veel gezegd, maar zoiets is het wel. Hun geluid klinkt hoger dan dat van andere ganzen. Er is een duidelijk verschil met het gegak van de grauwe gans.’

God is niet ver weg als je met Messelink over de natuur praat. En dat heeft niet eens te maken met het feit dat hij naast directeur van de christelijke natuurbeschermingsorganisatie A Rocha ook predikant in opleiding is. Voor hem hoorden God en de natuur altijd al bij elkaar.

‘We waren eens in het voorjaar grutto’s aan het tellen in de avondschemering. Op die plek zaten ook veel smienten. Opeens – wij dachten dat het k..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .